Rodrigo De Paul, fantasista dell’Udinese, è nel mirino del Milan di Stefano Pioli e non solo: le ultime in sede di calciomercato sul futuro dell’ex Valencia

Il futuro di Rodrigo De Paul è tutto da scrivere! Il fantasista di proprietà dell’Udinese è uno degli oggetti più pregiati dell’imminente sessione di calciomercato estiva dopo aver disputato una stagione da urlo con la maglia del club friulano. Sulle sue tracce c’è anche il Milan di Stefano Pioli che, nonostante sia ancora alle prese con il rinnovo di Hakan Calhanoglu, vorrebbe portare l’ex Valencia a Milano per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Champions League.

In merito proprio al futuro di De Paul ha parlato anche il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘Juventibus’: “De Paul è un pallino di Cherubini e che lo staff di questo anno ha valutato a lungo. A me risulta che Allegri abbia molto decelerato quella trattativa. Il Milan temeva molto la presenza della Juve sul giocatore, oggi è molto meno preoccupata. Ha già presentato una proposta ufficiale e ne sta per fare un’altra”.