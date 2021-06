Protagonisti di due clamorosi ritorni, Ancelotti e Allegri si sfideranno sul calciomercato per diversi obiettivi

Uno alla Juventus e uno al Real Madrid. Le nuove avventure di Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri sono un ritorno al passato carico di fascino e aspettativa. Entrambi alla ricerca di rinforzi importanti a centrocampo, i due allenatori italiani sono pronti ad entrare in rotta di collisione su più fronti. La stima nei confronti di Locatelli e Pogba li accomuna ormai da tempo, ma il francese e il nazionale azzurro non sono certamente gli unici due nomi nella lista del mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, Ancelotti pazzo di Aouar

Con l’addio di Zidane, la Juve sembrava avere una concorrente in meno per Aouar, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna vanno in direzione contraria. Secondo ‘fichajes.net’, infatti, insieme a quello di Werner, il nome del centrocampista del Lione sarebbe in cima al taccuino dell’ex Everton, letteralmente innamorato del francese. Valutato 50-60 milioni la scorsa estate, il ragazzo ora può partire per 25-30 milioni.