Possibile svolta a sorpresa per il futuro di Paul Pogba, da tempo ormai nel mirino della Juventus: avviata la trattativa inattesa

Potrebbe esserci una svolta a sorpresa per Paul Pogba. Il centrocampista francese, da tempo nel mirino della Juventus, è in scadenza di contratto con il Manchester United nel 2022 e sembrava dovesse essere uno dei partenti in questa finestra di mercato. Una sensazione alimentata anche dalle dichiarazioni dell’agente del calciatore, Mino Raiola, e dai rapporti non certo idilliaci che il procuratore ha con l’ambiente dei ‘Red Devils’. Ma proprio sul fronte United arriva una novità sorprendente.

A parlarne è ‘skysports.com’, secondo cui il Manchester e Pogba hanno avviato la trattativa per il prolungamento di contratto. Una trattativa che potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro del 28enne centrocampista francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, United-Pogba: si tratta il rinnovo

La trattativa per il rinnovo di Paul Pogba con il Manchester United rappresenterebbe un vero smacco per la Juventus. Con soltanto un altro anno di contratto, i bianconeri (come Psg e Real Madrid) potrebbero provare a spuntare un prezzo di favore per acquistare il centrocampista transalpino.

Una possibile che svanirebbe con il prolungamento di contratto che farebbe uscire il nome di Pogba dalla lista degli obiettivi della Juventus e non solo.