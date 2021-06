La Juventus valuta il ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha chiesto la cessione questa estate al Barcellona

Sembra destinata a terminare dopo una sola stagione l’avventura di Miralem Pjanic al Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha deluso le attese in Catalogna, dopo lo scambio della scorsa estate che ha portato Arthur e fare il percorso inverso e approdare alla Juventus. Il classe ’90 ha avuto sempre meno spazio nello scacchiere di Koeman, rilegato al ruolo di riserva di lusso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Pjanic spinge per il ritorno in prestito

La conferma in panchina del tecnico olandese allontana un’eventuale conferma di Pjanic al Barça, con la dirigenza blaugrana a caccia di rinforzi a centrocampo per accontentare le richieste appunto di Koeman. Il nazionale bosniaco, dal canto suo, avrebbe chiesto la cessione al Barcellona per giocare con continuità e tornare protagonista sul terreno di gioco. Al momento, però, non ci sarebbero offerte in grado di soddisfare gli spagnoli che per non registrare una minusvalenza non potrebbero cedere sotto i 50 milioni il giocatore. L’unica via allora sarebbe quella del prestito, ipotesi congeniale alla Juventus che da alcune settimane valuta il ritorno a Torino di Pjanic come riporta in Spagna ‘Rac-1’.

Di recente ci sarebbero stati dei contatti tra il centrocampista e Massimiliano Allegri, dopo l’ufficialità del ritorno sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Pjanic, sotto contratto fino al 2024 con il Barça, potrebbe chiedere ai blaugrana di essere ceduto in prestito biennale fino al 2023 alla Juve per ritrovare il suo migliore livello in campo. Prossimamente sono attesi nuovi sviluppi su un possibile ritorno a Torino di Pjanic.