Massimiliano Allegri giovedì ha varcato i cancelli della Continassa dopo due anni. Il tecnico livornese torna in sella alla Juventus, con l’obiettivo di riaprire il ciclo vincente in campionato interrotto l’ultimo anno con lo scudetto finito sulla bacheca dell’Inter. Allegri vuole costruire una Juve competitiva anche in Europa e avrebbe chiesto dei puntelli di spessore, soprattutto per elevare il livello della rosa a centrocampo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pjanic disposto a ridursi l’ingaggio per tornare da Allegri

Con l’Allegri bis a Torino è ritornato d’attualità il nome di Miralem Pjanic per la ‘Vecchia Signora’, con il centrocampista bosniaco che ha deluso le attese al Barcellona dopo lo scambio della scorsa estate con Arthur che ha fruttato corpose plusvalenze per entrambi i club. Pjanic non è in sintonia con Koeman, confermato peraltro sulla panchina del Barça, e spesso è finito fuori dall’undici titolare del tecnico blaugrana. L’ex Lione e Roma è scontento della sua avventura in Catalogna e vorrebbe lasciare la Liga come scrive stamane il ‘Messaggero’. Il rapporto con Allegri è ottimo e negli ultimi tempi sarebbero continui i contatti con l’allenatore toscano. Pjanic avrebbe ribadito la sua disponibilità a tornare sotto la Mole e alla corte del mentore Allegri, disposto anche a ridursi l’oneroso ingaggio da oltre 7 milioni di euro del contratto in scadenza nel 2024 con il Barça.

Pjanic può essere quindi il rinforzo giusto per Allegri per dare una scossa in mediana, senza dimenticare comunque la pista che porta a Locatelli del Sassuolo. Nei radar della Juventus e del tecnico, inoltre, ci sarebbe anche un altro ex come Emre Can, attualmente al Borussia Dortmund.