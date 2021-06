Sta per nascere la nuova Juventus di Massimiliano Allegri: primo vertice con il presidente Agnelli e la dirigenza alla Continassa

Al via il primo vertice tra Agnelli e Allegri. Il nuovo allenatore della Juventus – insieme al suo staff tecnico – è arrivato poco fa al centro sportivo alla Continassa per l’incontro con il presidente e la dirigenza bianconera. Presente anche Federico Cherubini, prossimo sostituto di Fabio Paratici per il ruolo di Chief Football Officer. Sul tavolo ci sono vari temi riguardanti il prossimo futuro della rosa, tra possibili rinforzi e cessioni. In questi minuti è in corso un primo confronto, che poi verrà sviluppato nei giorni e nei mesi a seguire anche con altri incontri. Vi terremo aggiornati su eventuali novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Di seguito il video dell’arrivo del tecnico al centro sportivo bianconero direttamente dal nostro inviato sul posto.

🎥 #Juventus – L’arrivo alla Continassa di Massimiliano #Allegri per il primo vertice con la dirigenza bianconera e il presidente #Agnelli 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Zw4q8hMb3M — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 3, 2021

Emanuele Tavano