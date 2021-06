Calciomercato Juventus, PSG alla carica per Ronaldo | Icardi sul piatto

Allegri non sembra contare su Cristiano Ronaldo per il futuro e la Juventus è disposta a trattare. Il PSG torna alla carica

Nonostante una stagione ancora una volta straordinaria dal punto di vista realizzativo, Cristiano Ronaldo è finito spesso e volentieri nel mirino della critica in un’annata a dir poco complicata a livello di squadra. CR7 appare quindi sempre più propenso all’addio, e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sembra spingere ulteriormente in questa direzione. Il suo desiderio è lasciare la società bianconera, con la quale non ha effettivamente mai lottato concretamente negli ultimi tre anni per vincere la Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo nel mirino del PSG | Icardi nell’affare

Come sottolineato dallo spagnolo ‘As’, il PSG ha già avviato contatti con l’entourage dell’attaccante portoghese per portarlo all’ombra della Torre Eiffel già questa estate. Senza rinnovo di Mbappe che potrebbe finire al Real Madrid e con Messi destinato a restare al Barcellona, la società francese è quindi pronta a virare con decisione sullo stesso Ronaldo per affiancare Neymar alla ricerca di una Champions League che ancora manca a Nasser Al-Khelaïfi. Lo stesso attaccante brasiliano ha già pubblicamente evidenziato la voglia di giocare al fianco di CR7 e questa potrebbe essere l’estate giusta. Il PSG considera un buon affare l’arrivo del portoghese sia per la Nike che per farlo diventare uomo immagine dei prossimi Mondiali.

Ronaldo dal canto suo considera conclusa la sua fase bianconera, e la volontà di Allegri va in questa direzione con la conferma di Morata e Dybala. La Juventus chiede tra i 25 ei 30 milioni per il suo trasferimento, ma è disponibile a trattare con Mauro Icardi uno scambio, come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. L’argentino è stato spesso accostato ai piemontesi e l’operazione sarebbe in partenza. Jorge Mendes dal canto suo in questi mesi ha cercato una nuova sistemazione allo stesso Ronaldo che vorrebbe un altro paio di stagioni al top prima di tornare allo Sporting.