Inter, Juventus e Milan potrebbero avere nuovi attaccanti la prossima stagione. Facciamo il punto della situazione in casa dei tre principali club italiani

Il calciomercato ufficialmente non è ancora cominciato ma i club si stanno muovendo per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Molti calciatori saranno impegnati ai prossimi Europei e avrebbero voglia di conoscere già il proprio futuro. Saranno pochi quelli che verranno accontentati, per la maggior parte bisognerà aspettare l’estate. Le grandi del calcio italiano potrebbero fare i conti con diversi cambiamenti. Se il futuro di Lukaku non appare in dubbio dopo le parole di ieri sera, lo stesso non si può dire per il compagno di squadra Lautaro Martinez o per Cristiano Ronaldo e Dybala.

La Juventus e i nerazzurri così come il Milan faranno le loro mosse per rafforzare il reparto offensivo. Vediamo come potrebbero cambiare gli attacchi delle tre grandi della Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Lukaku resta: il resto è un’incognita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentazione Pjanic per Allegri | Sfida in Serie A

Romelu Lukaku, in ritiro con la Nazionale belga, ha reso felici tutti i tifosi nerazzurri, spazzando via i rumors di calciomercato degli ultimi giorni: “Sì, resterò all’Inter. Forse non dovrei ancora dirlo, ma ho parlato con il nuovo allenatore, ed è stata una conversazione molto positiva“, parole chiare, che non lasciano alcun dubbio. Non sono certo giorni facili per sostenitori della squadra campione d’Italia, che deve fare i conti con l’addio di Antonio Conte e quello sempre più probabile di Hakimi. Lukaku ha parecchio mercato, piace in Inghilterra alle big della Premier League, Chelsea su tutte, ma vuole restare all’Inter. I nerazzurri preferirebbero cedere Alexis Sanchez, che ha un contratto alto, e Pinamonti ma non si può escludere un addio di Lautaro Martinez, che garantirebbe un’importantissima plusvalenza. L’argentino continua ad essere nel mirino del connazionale Simeone ma attenzione anche alla pista inglese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Post Hakimi: sfida al Manchester United!

Per quanto riguarda i rinforzi, si è fatto il nome di Ciro Immobile ma appare essere solo una suggestione. Difficile che Lotito lo lasci andare. Più facile sarebbe, invece, arrivare a Giacomo Raspadori, che ha stregato tutti, Mancini compreso, nelle partite giocate con la maglia del Sassuolo. Al momento, però, si registra solo un apprezzamento per il giovane attaccante. L’obiettivo di Marotta sarà quello di abbassare il monte-ingaggi, ecco perché potrebbe andar bene anche un profilo come quello di Odsonne Edouard, classe 1998 del Celtic, con un contratto in scadenza nel 2022. E’ chiaro, però, come più volte detto, che l’Inter prima sarà chiamata a vendere, solo successivamente si penserà agli acquisti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Allegri | La scelta tra Szczesny e Donnarumma

Calciomercato Milan, Giroud e non solo: cercasi attaccante

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Non solo Tomori: ecco su chi punta Maldini!

La stagione del Milan, che ha conquistato la Champions League, si è conclusa con Rafael Leao prima punta. Una soluzione questa che difficilmente si riproporrà nel prossimo campionato: il portoghese si esprime meglio da esterno ma l’infortunio di Ibrahimovic e le condizioni precarie di Mandzukic hanno obbligato Pioli a puntare sul portoghese. Il Milan ha già salutato il croato e rinnovato il contratto allo svedese. Maldini e Massara hanno le idee chiare: Ibra non dovrà farsi carico da solo dell’attacco. Arriverà certamente un co-titolare d’esperienza e molto probabilmente un giovane da far crescere. Come raccontato in questi giorni, il prescelto, per affiancare lo svedese, è Olivier Giroud. La trattativa è sempre più calda e non è da escludere che si chiuda a breve. Come ammesso da Vincenzo Morabito, uno degli intermediari dell’affare, ai microfoni di CMIT TV, il francese sarebbe ben felice di vestire il rossonero. Serve un ultimo passo avanti del Milan per la fumata bianca, che porterebbe Giroud a firmare un biennale a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

L’idea dei rossoneri, poi, come detto, è quella di provare ad affiancare un giovane ai due calciatori esperti. Difficile, che si vada su Scamacca, viste le richieste del Sassuolo; più facile che si decida di puntare su un calciatore, proveniente dall’estero, affidandosi a Moncada, come può essere Antiste del Tolosa, Toure del Reims o Gouiri del Nizza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente Juve | Maldini riprende i contatti

Calciomercato Juventus, tutto gira attorno a Ronaldo

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha aumentato le percentuali di permanenza in bianconero di Paulo Dybala. L’argentino ha lavorato bene con il tecnico livornese e resterebbe volentieri a Torino ma serve un accordo sul rinnovo del contratto. La scadenza nel 2022 non lascia dubbi: senza prolungamento – Dybala vorrebbe 10 milioni di euro netti a stagione – l’addio in estate sarebbe certo. Ci sarà sicuramente la Juventus nel futuro di Alvaro Morata: nonostante le ultime dichiarazioni dell’attaccante, in cui non ha dato certezze, i bianconeri hanno deciso di rinnovare il prestito dello spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo-Ancelotti | “Difficile rivederli insieme”

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, in avanti, chiaramente tutto gira attorno a Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe ben felice di cambiare aria ma al momento il Real ha altri obiettivi, come Mbappe. E’ chiaro che l’acquisto del francese innescherebbe un domino degli attaccanti, che potrebbe portare Mauro Icardi in bianconero ma attenzione ad altre piste, qualora Ronaldo andasse via, come può essere quella che porta a Kean.