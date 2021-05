La Juventus preme sull’acceleratore per accontentare Massimiliano Allegri: in chiusura l’affare che accontenta il tecnico

Decisione presa, Massimiliano Allegri accontentato: anche il prossimo anno Alvaro Morata vestirà la maglia della Juventus. La società bianconera ha deciso di soddisfare la richiesta fatta dall’allenatore toscano. Per questo Cherubini è pronto a versare i dieci milioni di euro necessari per rinnovare per un altro anno il prestito dell’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid. L’affare è vicinissimo alla chiusura e restano da limare gli ultimi dettagli.

Allegri ritiene Morata un calciatore di livello, ha speso per lui spesso parole di elogio e da qui è arrivata la decisione di confermarlo in bianconero. Una scelta anche logica considerato che sono ancora in dubbio i destini di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2022, il suo addio sembrava già scritto, ma con il ritorno di Allegri le cose potrebbero cambiare, anche se occorrerà trovare l’intesa sul rinnovo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a giorni la nomina del nuovo ad

Calciomercato Juventus, tutto deciso: Morata resta

Anche per Cristiano Ronaldo il futuro è tutto da scrivere. Non è un mistero che il portoghese gradirebbe andare via e che la Juventus non si opporrebbe alla cessione. Dall’ipotesi scambio con il Manchester United alla soluzione Psg, tutto è ancora in divenire. Non il futuro di Morata: quello sarà ancora in bianconero. La decisione è presa: resterà in prestito per un altro anno.