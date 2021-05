Calciomercato Juventus, a giorni la nomina del nuovo ad

Calciomercato Juventus, nuovo ingresso di peso nella dirigenza: Agnelli ha scelto il nuovo ad, ecco chi sarà

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Dopo l’addio di Paratici e la ‘promozione’ di Cherubini e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, nei prossimi giorni ci sarà l’ufficializzazione di una nuova nomina nella dirigenza. Il presidente Andrea Agnelli ha scelto il nome per la carica di nuovo ad.

Calciomercato Juventus, Arrivabene nuovo ad

Si tratta di Maurizio Arrivabene, ex dg della gestione sportiva e team principal della Ferrari dal 2014 al 2019. Stando a quanto riportato da ‘Lapresse’, la nomina è attesa appunto per i prossimi giorni. Arrivabene fa parte del Consiglio di Amministrazione della Juventus dal 2012. In particolare, ha ricoperto, fino al 2015, il ruolo di membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.