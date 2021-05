Calciomercato Milan | Colpo in attacco: arriva la svolta!

Il Milan è a lavorare per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo centravanti. La pista Giroud è sempre più calda. Attese novità a breve

Il Milan non perde tempo. Dopo aver risolto la questione portiere, chiudendo il rapporto con Gianluigi Donnarumma e affidandosi a Mike Maignan, il club rossonero guarda avanti. Maldini e Massara, che stasera stanno assistendo alla finale di Coppa Italia femminile insieme a Gazidis e Pioli, hanno tanto da lavorare: le idee sono chiare e in attesa di ricevere una risposta da Hakan Calhanoglu (Il Milan non aspetterà ancora per molto), vogliono risolvere la questioni prestiti ma non solo.

La priorità, come raccontato nelle scorse ore, è quella di riscattare Fikayo Tomori. Sarebbe davvero strano non vedere il centrale inglese in rossonero la prossima stagione. I prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti con il Chelsea, che difficilmente concederà uno sconto; il Milan è dunque pronto a versare nelle classe dei londinesi una cifra di poco superiore ai 28 milioni di euro, come pattuito a gennaio.

Calciomercato Milan, ore calde per Giroud

I prossimi saranno, inoltre, anche i giorni di Olivier Giroud, che vedrà scadere il proprio contratto con il Chelsea fra un mese. Massara e Maldini stimano tanto l’attaccante francese che può davvero diventare un nuovo giocatore del Milan. Tra le parti ci saranno nuovi contatti che potrebbero portare all’intesa definitiva. Possibile un contratto biennale a 3,5/4 milioni di euro. Il fresco campione di Europa con il Chelsea sarà impegnato con la Nazionale di Deschamps e questo lascia supporre che l’affare possa avere una svolta a breve.