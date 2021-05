De Paul al centro del mercato: le big d’Europa tengono nel mirino il suo profilo e in Italia a gareggiare ci sono Juve, Napoli, Inter e Milan

La stagione è terminata e il calciomercato sta per entrare nel vivo. Uno dei temi caldi di questa sessione sarà sicuramente il futuro di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, dopo un’altra stagione ad alti livelli, sembra destinato a lasciare i friulani per realizzare il grande salto nella carriera. Tante le squadre interessate al suo profilo e in Italia a darsi battaglia ci sono Juventus, Inter, Milan, Napoli e anche Atalanta. Occhio anche alle piste estere, con l’Atletico Madrid in particolare che avrebbe già presentato un’offerta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Milan e Inter: la situazione De Paul

I ‘Colchoneros’ guidati dal connazionale Simeone avrebbero offerto 20 milioni di euro più il cartellino di Neuhen Perez. Come raccontato dalla nostra redazione, però, il difensore potrebbe privilegiare una permanenza in Spagna almeno fino alla prossima sessione invernale, complicando di fatto l’affare. Gli spagnoli, infatti, non hanno una grande disponibilità economica e l’Udinese chiede ben 40 milioni di euro per cedere il suo gioiello.

L’Inter, invece, in questo momento non può concentrarsi su questo colpo. Deve prima sistemare le questioni legate al fronte uscite, con Hakimi possibile prima partenza, e sistemarsi con il nuovo allenatore, che a meno di soprese sarà Simone Inzaghi. La Juventus, dopo l’arrivo di Allegri, è concentrata su vari obiettivi e non ha ancora tentato un vero e proprio assalto.

Il Milan, stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sembra intenzionato a dire addio a Calhanoglu puntando tutto sull’argentino 27enne in scadenza a giugno 2024. Per abbassare le pretese, potrebbe inserire il cartellino di Hauge, che a sua volta l’Udinese potrebbe girare in prestito al Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo. Situazione da monitorare, prosegue l’intrigo De Paul e occhio anche al nuovo Napoli di Spalletti. Da tenere a mente, inoltre, che per quanto riguarda l’estero la super concorrenza di PSG e Liverpool. Ma, come confermato dal presidente Pozzo, sarà lui stesso a decidere il suo futuro. Occhio anche all’Atalanta, che molto probabilmente saluterà Ilicic e ha disponibilità economica.

Emanuele Tavano