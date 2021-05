Milan pronto ad avviare i colloqui con il Chelsea per concretizzare il riscatto di Tomori: si proverà a chiedere uno sconto agli inglesi

Nel giro di sei mesi ha conquistato tutti. Critica, tifosi, dirigenti, allenatore e compagni di squadra. Per questo e anche per altri motivi il Milan non appare intenzionato a lasciarsi scappare Fikayo Tomori. Il prestito del centrale nato in Canada si concluderà il 30 giugno, ma per quella data il Milan vorrebbe già averlo riscattato. L’acquisto a titolo definitivo del difensore appare infatti come una delle priorità di casa rossonera. Risolto il discorso portiere, con la porta che verrà affidata a Maignan, ora tocca riconfermare il centrale inglese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La cifra pattuita per il riscatto, 28 milioni di euro, è piuttosto elevata e il Milan spera di ottenere dal Chelsea un piccolo sconto. I colloqui con la dirigenza inglese inizieranno presumibilmente già da oggi, vista la chiara volontà di Maldini. Troppo conveniente riscattare un giocatore che nel giro di così poco tempo è riuscito ad ambientarsi così rapidamente e adattarsi subito al campionato italiano. Difficile infatti pescare sul mercato sostituti che possano rendere allo stesso modo e ad un prezzo inferiore. Per questo il Milan, anche se non dovesse ottenere un abbassamento del prezzo, sembra comunque intenzionato ad accontentare le pretese inglesi e regalare a Pioli la conferma di Tomori.