Tutto in pochi giorni, il Milan farà chiarezza sul futuro di tanti calciatori a breve: da Tomori a Tonali, passando per Meite e Brahim Diaz

Sono giorni caldi in casa Milan. Terminato il campionato, Paolo Maldini ha subito risolto la questione portiere, decidendo di non aspettare più Gianluigi Donnarumma e affidarsi a Mike Maignan. Il portiere francese è stato ufficializzato oggi ma il calciomercato rossonero è solo all’inizio. Il Milan è in attesa di capire cosa deciderà di fare Hakan Calhanoglu, oggi di fronte ad un bivio: accettare l’offerta proveniente dal Qatar o firmare a praticamente la metà con i rossoneri. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione definitiva, anche perché il Milan ha fretta. Maldini e Massara vanno di corsa e a giorni potrebbero chiudere per Olivier Giroud. Si aspetta la finale di Champions League ma nel frattempo si lavora ai riscatti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, priorità Tomori

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bivio Calhanoglu: la verità sul Manchester United

La priorità porta il nome di Fikayo Tomori. Non vederlo in rossonero la prossima stagione sarebbe davvero una sorpresa. Il Milan è a lavoro con il Chelsea per cercare di ottenere uno sconto ma difficilmente avverrà. I rossoneri sono comunque pronti a versare nelle casse dei londinesi ben 28 milioni di euro, come pattuito a gennaio. Attenzione, poi alla situazione legata a Sandro Tonali. Il centrocampista non ha certo convinto in questa stagione ma la stima nei suoi confronti non è cambiata. Il riscatto non appare in discussione ma c’è la volontà di rivedere con Cellino i termini dell’accordo. Al Brescia spettano 15 milioni di euro più bonus (fino ad un massimo di 10): Maldini spera di poter dilazionare la cifra da versare nelle casse delle Rondinelle.

Nel frattempo, il Milan, in serata, ha pubblicato sui social una foto di Sandro Tonali con la maglia rossonera, come a voler dare un messaggio alle tante voci circolate. Un messaggio rivolto anche allo stesso calciatore, che ha risposto postando due cuori, rossoneri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Bargiggia: da Sarri-Inter al futuro di Ronaldo e Dybala

Calciomercato Milan, Brahim può restare

La prossima settimana sarà anche quella dell’incontro con l’entourage di Meite. Pioli punterebbe sul centrocampista di proprietà del Torino ma la società sembra, al momento, poco propensa ad investire gli 8 milioni che servirebbero.

Situazione diversa, infine, per Brahim Diaz e Diogo Dalot. Il Milan li terrebbe ben volentieri in rosa: ci sono buone possibilità che lo spagnolo rimanga (più difficile ottenere il riscatto dal Real); per quanto riguardo il portoghese, invece, il Manchester United vorrebbe monetizzare e al momento non appare disposto a concedere un ulteriore prestito. Pochi giorni e conosceremo il destino di tanti calciatori, che inevitabilmente condizioneranno il futuro del mercato rossonero.