Hakan Calhanoglu si trova di fronte ad un bivio. Per il trequartista turco ci sarebbero solamente la proposta del Milan e quella del Qatar

Il calciomercato del Milan è già iniziato. I rossoneri oggi hanno ufficializzato l’acquisto di Mike Maignan, che prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno e potrà firmare così con una nuova squadra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Stessa sorte potrebbe toccare ad Hakan Calhanoglu. Il turco ha sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione da parte del Milan. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di modificare la proposta per il turco, che non ha ancora deciso.

L’ex Bayer Leverkusen si trova davvero di fronte ad un bivio: il giocatore ha, infatti, ricevuto anche un’offerta dall’Al-Duhail. Il club del Qatar ha messo sul piatto ben 32 milioni di euro netti per tre stagioni. Dalla Germania, arrivano notizie in merito ad altre possibili offerte per il turco: secondo la ‘Bild, non ci sarebbe alcuna proposta concreta del Manchester United. Il giocatore avrebbe dunque solo due proposte