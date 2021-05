Calciomercato Milan, prove di intesa per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono la conferma di Brahim Diaz: incontro con il Real Madrid, si può trovare un accordo

Giorni caldi di mercato per il Milan, che vuole mettere le basi per essere competitivo in Champions il prossimo anno. La dirigenza rossonera sta prendendo contatti per le operazioni principali, una di queste sarebbe, nei desideri del club, la conferma di Brahim Diaz.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, un primo colloquio con il Real Madrid avrebbe visto la volontà, da tutte le parti coinvolte, giocatore compreso, di rinnovare il prestito. Maldini vorrebbe però questa volta la possibilità di inserire nell’accordo una opzione per l’acquisto definitivo. Manca in tal senso l’intesa sulla cifra, il Milan vorrebbe un prezzo intorno ai 25 milioni di euro.