I prossimi giorni saranno quelli che possono avvicinare il Milan a Olivier Giroud e al riscatto di Fikayo Tomori

Terminata la stagione, domenica scorsa, con la qualificazione alla prossima Champions League, il calciomercato del Milan è entrato subito nel vivo. Paolo Maldini, stanco di aspettare una risposta, ha messo alla porta Gianluigi Donnarumma, ufficializzando Mike Maignan. L’acquisto del francese e l’addio dell’italiano hanno risolto la questione portiere ma per Maldini e Massara il lavoro è appena iniziato. I prossimi giorni saranno quelli del riscatto di Fikayo Tomori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non vederlo in rossonero la prossima stagione sarebbe davvero una sorpresa: il Milan intensificherà i contatti con il Chelsea, oggi concentrato sulla finale di Champions League, nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di ottenere uno sconto sui 28 milioni di euro pattuiti a gennaio ma difficilmente ciò accadrà. I londinesi, infatti, non avrebbero problemi a piazzare altrove Tomori, richiestissimo in Premier League. Ma, come dicevamo, il futuro del centrale sarà in rossonero: la fumata bianca per il riscatto è davvero vicina.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato Inter, Capuano: “Fase distruttiva” | E su Conte…

Calciomercato Milan, Giroud nome caldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, esterno per Pioli | Scambio in Serie A

Non bisognerà trattare con il Chelsea ma Olivier Giroud ha ancora la testa al club inglese. Stasera indosserà, quasi certamente, per l’ultima volta il blu della maglia della squadra londinese e poi potrà pensare al futuro, già da domani. Sono attesi nuovi contatti, che potrebbero portare novità importanti. Giroud è un’idea soprattutto di Massara: per l’attaccante, chiamato a svolgere il ruolo di co-titolare di Ibrahimovic, è pronto un biennale a circa 4 milioni di euro.

Come dicevamo, questi saranno i giorni dei rinnovi: Maldini proverà a rivedere i termini dell’accordo per Tonali con Cellino ma il riscatto non appare in discussione. Ci sarà spazio anche per fare il punto con l’entourage di Meite ma la separazione, al momento, sembra la via più percorribile. Per Brahim Diaz (si vuole ottenere un altro anno di prestito)

bisognerà, invece, attendere l’arrivo del nuovo allenatore del Real.