Caccia aperta a nuovi rinforzi per il Milan in vista della prossima Champions League. A Pioli piace Berardi. La possibile offerta

Con la qualificazione Champions acquisita al fotofinish, al termine di un percorso estremamente positivo, il Milan di Stefano Pioli guarda con ottimismo al futuro. Al netto dell’addio di Donnarumma e del rischio di perdere anche Calhanoglu, i rossoneri hanno comunque già provveduto ad acquistare Mike Maignan per la porta, e si guardano intorno anche nelle altre zone del campo. Da rinforzare in particolare anche la trequarti dove il turco rischia di partire a costo zero lasciando un vuoto alle spalle di Ibrahimovic che i rossoneri sognano di colmare con de Paul. Ci sarà inoltre da potenziare la corsia offensiva di destra con Samu Castillejo deludente ed ormai in partenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, scambio per Berardi: idea con Gabbia

Castillejo non ha convinto Pioli e l’ambiente in questa annata, e con ogni probabilità potrebbe fare rientro in Spagna. Il Milan dal canto suo avrebbe già individuato il possibile sostituto. Come riportato da ‘Sportmediaset’ i rossoneri di Pioli sono chiaramente interessati a Domenico Berardi, esterno d’attacco del Sassuolo capace di chiudere la stagione con 17 reti e 8 assist con il club, senza dimenticare le ottime prestazioni messe in scena in nazionale che lo porteranno al prossimo Europeo.

Una crescita esponenziale che ha attirato in particolar modo il tecnico dei rossoneri che lo vorrebbe per la fascia destra. Nello specifico il Milan potrebbe provare a dare l’assalto a Berardi inserendo nell’affare anche il giovane Gabbia, proponendo quindi un cartellino e cash, per abbassare le richieste da circa di 25 milioni di euro del club neroverde.