Il Milan punta a blindare Pioli con un contratto fino al 2023 e Kessie: le trattative entreranno nel vivo da lunedì

Conquistata la Champions League ed assicuratosi un nuovo portiere con l’arrivo di Maignan, il Milan ora agisce sul mercato con le attuali priorità che sono i riscatti e i rinnovi. In primis quello di Calhanoglu, anche se il club non intende smuoversi da quella che è la sua proposta. Toccherà quindi al turco abbassare le proprie pretese se vuole davvero restare in rossonero. Legato al discorso riscatti invece, si lavora per confermare Tomori e Tonali. Il difensore inglese ha conquistato tutti, ma ottenere uno sconto dal Chelsea sarà molto difficile. Si proverà anche ad avere uno sconto dal Brescia per Tonali o quantomeno un pagamento maggiormente dilazionato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, al lavoro per il doppio rinnovo

Il club rossonero, complici i risultati ottenuti con Stefano Pioli alla guida, sta riflettendo sul rinnovo del tecnico. E stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, le trattative potrebbero entrare nel vivo da lunedì. Si punta ad un rinnovo almeno fino al 2023. La voglia di proseguire insieme al tecnico emiliano è infatti forte. Così come è forte quella di puntare su Franck Kessie, indubbiamente il miglior uomo della stagione rossonera appena conclusa.

Il contratto dell’ivoriano scadrà nel giugno 2022 e la volontà del club è di blindare il numero 79 sino al 2026. Il club rossonero sta lavorando con l’agente del giocatore per tentare di rinnovare il contratto e allontanare così gli spettri delle big di Premier League. La proposta milanista era di 3 milioni con bonus, ma il club è già salito a 4. L’agente del giocatore però ne chiede 5-6. La distanza, col tempo, può essere colmata. Kessie è un giocatore centrale per il club e il giocatore ha già detto di stare molto bene a Milano. Sarà importante agire tempestivamente e prolungare quello che è forse l’unico insostituibile nella rosa milanista. Non è da escludere che per convincere il ragazzo, complice anche un futuro di Romagnoli piuttosto in bilico, il Milan possa provare a convincerlo offrendogli anche la fascia di capitano.