Il calciomercato Milan prova a chiudere per Giroud ma prepara un altro colpo in attacco e una cessione da quasi 30 milioni di euro

Dopo l’acquisto di Maignan, il Milan si avvicina a Giroud. Con l’offerta di un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione, i rossoneri hanno fatto progressi nella trattativa per il bomber in scadenza di contratto con il Chelsea a fine giugno. L’obiettivo di Maldini, però, è proseguire la campagna di rafforzamento in vista della Champions League non sottovalutando qualche cessione remunerativa.

L’intento del Milan, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe quello di operare un altro acquisto nel reparto offensivo facendo un investimento simile a quello concluso per Hauge. Si valuta, infine, la cessione di Leao: di fronte a un’offerta di 25-30 milioni di euro, difficilmente il portoghese verrebbe trattenuto.