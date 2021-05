Il Milan dopo Maignan è pronto a piazzare un altro colpo: il club rossonero avrebbe trovato l’accordo per un biennale

Il Milan potrebbe presto piazzare un altro colpo. Dopo aver ufficializzato Maignan, i rossoneri avrebbero in pugno anche l’attaccante per il prossimo anno. E’ quanto riferisce ‘record.pt’, parlando di un Giroud in dirittura d’arrivo. Impegnato sabato nella finale di Champions con il suo Chelsea che sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola, l’attaccante francese ha il contratto in scadenza con il club inglese ed è pronto ad affrontare una nuova sfida. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, pre-accordo con Giroud: cifre e dettagli

Quella accettata sarebbe la proposta dal Milan: secondo il quotidiano portoghese, infatti, tra i rossoneri e Giroud ci sarebbe già un pre-accordo per un biennale da quattro milioni di euro a stagione. Dovesse essere confermata questa indiscrezione, il Milan avrebbe praticamente completato il reparto offensivo. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, Maldini ha la necessità di garantire a Pioli un altro bomber in grado di non fare sentire l’assenza dello svedese quando non potrà essere a disposizione del tecnico. Un profilo che corrisponde a quello di Oliver Giroud: 34 anni, 11 reti in stagione e la possibilità di sbarcare in Italia. Il Milan lo aspetta.