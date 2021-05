Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in attacco nella prossima sessione di calciomercato: assalto all’attaccante, sfida con la big di Serie A

Grandi festeggiamenti in casa Milan. I rossoneri hanno raggiunto il tanto sperato traguardo Champions, dopo aver rischiato di perdere l’obiettivo e lottato fino all’ultima giornata. Ora il club allenato da Stefano Pioli può concentrarsi in modo più sereno sul prossimo futuro e, in particolare, sulla sessione di calciomercato estiva. L’inizio avverrà a breve e ci sono diverse questioni da risolvere. Tiene banco il destino di Gianluigi Donnarumma – il cui contratto scadrà il 30 giugno – che appare sempre più lontano da Milano dopo l’arrivo di Maignan dal Lille. C’è bisogno di rinforzare il reparto offensivo e a questo proposito giungono significative novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, visite mediche per Maignan

Calciomercato Milan, Ilicic dice addio: duello in Serie A

Zlatan Ibrahimovic ha saltato diverse partite quest’anno. A 39 anni non può dare garanzie sul piano fisico e atletico. Il Milan, perciò, ha bisogno di un altro attaccante di livello e si fa il nome di Giroud del Chelsea, anche lui in scadenza di contratto come il giovane portiere italiano. Ma non è l’unica opzione sul tavolo il francese: come vi avevamo raccontato precedentemente, anche Josip Ilicic rappresenta una pista concreta per il ‘Diavolo’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan | Futuro segnato: cessione in estate!

Stando a quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, inoltre, pare che l’amore tra lo sloveno e l’Atalanta sia terminato. Il 33enne, perciò, potrebbe dire addio a breve e il Milan è possibile decida di tentare l’affondo decisivo. Occhio, però, anche alla concorrenza della Lazio, altra squadra interessata alla seconda punta in Serie A. Staremo a vedere quale sarà il futuro di Ilicic.

Emanuele Tavano