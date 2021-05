Potrebbe esserci davvero l’Italia nel futuro di Olivier Giroud: accostato in passato ad Inter e Lazio, ora pare il Milan in pole per l’attaccante francese

Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza e dopo la finale di Champions League in programma sabato sera, il futuro di Olivier Giroud potrebbe essere finalmente in Italia. Cercato in passato da Inter e Lazio, ora potrebbe essere il Milan il club nel destino del centravanti francese. Salutato Mandzukic, il club rossonero ha necessariamente bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. E Giroud è una pista particolarmente gradita, che il Milan segue con attenzione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, dalla Francia: rossoneri in pole per Giroud

E l’affare Giroud sarebbe molto vicino alla conclusione. Ne sono certi dalla Francia, dove sottolineano come il Milan sia in pole position per il centravanti transalpino. ‘Le10Sport’ riferisce di come sia il Lens che il Fenerbahçe siano interessate all’attaccante, che preferirebbe però l’ipotesi rossonera. Considerando che Ibrahimovic non potrà necessariamente disputare tutte le gare della stagione, Giroud potrebbe ritagliarsi uno spazio importante, con tanti minuti a disposizione, in un club che gli permetterebbe anche di disputare la Champions League.

Tra i rossoneri e l’entourage del giocatore i contatti sono ben avviati: la trattativa sta proseguendo con il giusto piglio e novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni. In particolare dopo la finale di Champions League in programma sabato sera. Milan e Giroud sempre più vicini: il numero 9 rossonero potrebbe finire sulle spalle del francese.