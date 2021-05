Calciomercato Milan | Inizia l’era Maignan: Donnarumma ai saluti

Il Milan tra l’arrivo di Mike Maignan e il futuro di Gianluigi Donnarumma: gli ultimi scenari per la porta rossonera

Il Milan non aspetta più Donnarumma. Il club rossonero, dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, ha deciso di chiudere per Mike Maignan. Sarà il nazionale francese, vincitore dell’ultima Ligue 1, il nuovo numero uno del Diavolo. Il classe 1995 è sbarcato nella tarda serata di ieri nel capoluogo lombardo e in mattinata intorno alle ore 09.00 ha varcato i cancelli de La Madonnina per svolgere le visite mediche, prima di legarsi al Milan.

Gli ottimi rapporti con il Lille hanno certamente favorito la trattativa, con Maldini e Massara che si erano mossi per tempo. E’ da settimane, infatti, che il Milan ha raggiunto l’accordo sia con i francesi che con Maignan: al club transalpino andrà una cifra vicina ai 15 milioni di euro, con i bonus. Una cifra non certo altissima per uno dei migliori portieri della Ligue 1, convocato da Deschamps per i prossimi Europei. Il contratto in scadenza nel 2022 ha certamente favorito l’affare. Maignan, che piaceva anche a Tottenham e Borussia Dortmund, è pronto a firmare un contratto quinquennale a tre milioni di euro netti a stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, dal colpo Maignan al futuro di Donnarumma: le ultime

Per Donnarumma il futuro appare segnato. Maldini si aspettava una risposta il giorno dopo il successo contro l’Atalanta. Progettualità, solidità della proprietà e la Champions League non sono bastati a dire sì all’offerta di otto milioni di euro a stagione. Evidente Mino Raiola ha in mano un’offerta decisamente più allettante, quella della Juventus. Il noto agente avrà comunque un summit con la proprietà a breve, anche perché c’è da risolvere la questione Romagnoli.