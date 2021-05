Calciomercato Milan, colpo Maignan e addio Donnarumma | Gli scenari

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è particolarmente caldo nelle ultime ore. Il portiere del Milan sembra sempre più lontano: arriva Maignan dal Lille

Il Milan, dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, è alle prese con la costruzione della rosa e con la gestione di alcuni casi spinosi all’interno del gruppo. In particolare, il nome di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere, come avviene ormai da mesi: il rinnovo di contratto, infatti, resta lontano. E sembra sempre più un’ipotesi pronta a svanire all’orizzonte, considerati gli avvenimenti delle ultime ore in casa Milan.

Infatti, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è l’accordo per Mike Maignan. Il portiere difenderà i pali del Milan: l’operazione è ormai conclusa per 15 milioni di euro come costo del cartellino e un contratto triennale da 2,8 milioni. Un colpo di cui si parlava da diversi mesi e che ora Maldini ha concretizzato, ma che inevitabilmente si interseca con il futuro di Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo raggiunto: ora è tempo di rinnovo

Calciomercato Milan, Donnarumma si allontana: gli ultimi segnali e la Juventus

Se Maignan è pronto a entrare nell’universo rossonero e a effettuare le visite mediche già nella giornata di oggi, Donnarumma è, invece, sempre più lontano. Secondo quanto riporta la Rosea, infatti, il rinnovo a questo punto è improbabile. Resta l’incognita di giocare un Europeo con il contratto in scadenza, ma, in ogni caso, ormai il dado sembra tratto e la sua avventura al Milan agli sgoccioli. Il calciatore non ha mai risposta all’offerta da 8 milioni di euro presentata dal club e che i rossoneri non hanno alcuna voglia di alzare ulteriormente.

Oltre alle alte commissioni richieste da Raiola, il problema è rappresentato anche dall’eterna indecisione del calciatore. I segnali che arrivano sono contraddittori: bacia la maglia e si impegna al massimo per il Milan, ma non ha ancora detto no all’offerta, non ancora formalizzata, della Juventus. E proprio i bianconeri, come vi abbiamo riportato ormai da settimane, restano la prima pretendente e in agguato per il futuro del portiere. In attesa dei prossimi passi di una vicenda che ormai pare allontanare sempre più Donnarumma e il Milan.