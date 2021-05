Champions in tasca, Pioli confermato ed ora si programma il futuro: per il Milan potrebbe arrivare anche il rinnovo

Obiettivo raggiunto. Il Milan ha agguantato all’ultima partita la qualificazione in Champions League battendo l’Atalanta. Un traguardo che sembrava già raggiunto a gennaio ma che poi è tornato pericolosamente in bilico, tanto da far scricchiolare un po’ anche la panchina di Pioli in vista prossimo anno. Invece il Milan è riuscito a tornare nella principale competizione europea ed ora si programma il futuro, partendo proprio dal tecnico.

Legato ai rossoneri fino alla fine della prossima stagione, nei piani di Pioli e del Milan potrebbe esserci anche un rinnovo di contratto. Arrivato nella scorsa stagione, prendendo la squadra in una situazione complicata, Pioli – anche grazie ad inserimenti di esperienza e qualità (uno su tutti Ibrahimovic) – ha dato compattezza alla squadra e nuovo slancio. Fino a febbraio i rossoneri hanno sognato lo scudetto, poi sono arrivati momenti difficili che non hanno però impedito di raggiungere la Champions. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, Pellegatti: “Lo prendono sicuro”. L’annuncio su Donnarumma

Calciomercato Milan, idea rinnovo per Pioli

Portata a casa la missione principale di questa stagione, per Pioli in premio potrebbe arrivare un prolungamento di contratto. Una trattativa ancora da imbastire e che potrebbe iniziare più in là nel tempo, dopo aver chiuso alcuni capitoli sicuramente più urgenti.

I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu sono le urgenze, poi ci sarà il mercato con i rinforzi per affrontare al meglio la nuova stagione. Quindi potrebbe arrivare il momento di sedersi ad un tavolo e parlare del rinnovo di Pioli.