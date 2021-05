Il Milan dopo la qualificazione in Champions League può dedicarsi al mercato. Per fare il punto sulla situazione legata ai rossoneri, CMIT TV ha intervistato Carlo Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato del prossimo calciomercato del Milan. Il giornalista, molto vicino ai colori rossoneri, ha detto la sua sull’attaccante, che dovrà affiancare Zlatan Ibrahimovic, ma non solo: “Il Milan è molto caldo su Giroud – ammette Pellegatti -. E’ una delle priorità, è un acquisto plausibile. Al Milan serve un attaccante, che quando giochi con lo United sei tranquillo se non c’è Ibra”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Futuro Calhanoglu: annuncio del turco!

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Entro 2-3 giorni la scelta di Donnarumma”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La scaletta del mercato – “Mi hanno detto che entro 2-3 giorni risolveranno la questione portiere. Uno tra Donnarumma e Maignan… i rossoneri hanno un contatto concreto con il francese. Dipende solo da Gigio e dal suo entourage. Il Milan prenderà sicuro Tomori e poi accontentare Kessie, anche se il primo approccio non è andato bene. Non si può non rinnovarlo immediatamente”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio imminente | C’è l’annuncio UFFICIALE!

Su Ilicic e Dybala – “Di Dybala non lo so – prosegue Pellegatti -, Ilicic può interessare ma a 5-6 milioni. L’acquisto possibile, non facile, per il Milan che ha già sondato il terreno è De Paul, anche perché all’Udinese interessano diversi calciatori dei rossoneri”.