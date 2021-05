Hakan Calhanoglu non ha ancora deciso dove giocherà in futuro. Il contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno. Sul tavolo l’importante offerta dal Qatar ma non solo

Hakan Calhanoglu si trova di fronte ad un vero e proprio bivio. Il centrocampista turco vedrà scadere il proprio contratto con il Milan il prossimo 30 giugno ma una decisione sul futuro non è stata ancora presa.

Nei giorni scorsi – come vi abbiamo raccontato – è arrivata un’importante offerta dal Qatar, che gli permetterebbe di guadagnare ben 32 milioni di euro netti in tre stagioni. L’offerta è stata messa sul tavolo dall’Al-Duhail, club dove gioca Benatia. Calhanoglu riflette e nel frattempo, il suo entourage avrà nuovi contatti con il Milan. La proposta dei rossoneri è praticamente la metà di quella dell’Al-Duhail ma la qualificazione in Champions League e la voglia di giocare in palcoscenici importanti potrebbero spingere il turco a firmare con il Diavolo. Attenzione, però, anche alla Juventus, che non è mai stata indifferente alla prestazioni del turco.

Calciomercato Milan, Calhanoglu: “Il club rossonero é speciale”

Calhanoglu, però, oggi, non sembra avere molta voglia di pensare al futuro. Il numero 10, ex Bayer Leverkusen, intercettato dai colleghi turchi, si è così espresso: “Il Milan è speciale per me – riporta Fotomac -. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto felice che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Non voglio parlare del mio futuro, ho davanti a me l’Europeo, non ho ancora deciso”.

Il rapporto tra il Milan e Calhanoglu, come dimostrano queste parole ma soprattutto i festeggiamenti di ieri (il numero dieci è stato tra i più attivi sui social), non è certamente rotto e c’è dunque ancora margine per credere che si possa andare avanti insieme