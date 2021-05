Milan pronto ad ufficializzare Mike Maignan, estremo difensore francese neo-campione di Francia con il Lille: sarà il nuovo titolare della porta rossonera

L’avventura di Gigio Donnarumma al Milan sembra ormai al capolinea. L’estremo difensore, in scadenza di contratto a giugno, lascerà il club rossonero per disputare la prossima stagione con un’altra maglia. Resta da capire se sarà quella della Juventus o di un top club estero (si parla con insistenza del Barcellona), ma di certo non sarà quella del Milan. Il club rossonero ha ritenuto troppo alte le richieste di Mino Raiola e ha così deciso di virare subito su un’alternativa. E l’alternativa in questione è Mike Maignan, estremo difensore francese, neo-campione di Francia con la maglia del Lille. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’offerta monstre | 50 milioni d’ingaggio!

Calciomercato Milan, chi è Mike Maignan

Il portiere transalpino è atterrato ieri a Linate ed è pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero. Il Milan si è mosso con largo anticipo e ha battuto la concorrenza di Tottenham e Borussia Dortmund, entrambe interessate al classe 1995. Operazione da 15 milioni di euro complessivi. Stamattina si è presentato alla Madonnina per le visite mediche, dopodiché apporrà la firma su un contratto quinquennale. Nato il 3 luglio di 26 anni fa a Cayenna, nella Guyana Francese, origini haitiane, Maignan è entrato nelle giovanili del Paris Saint-Germain nel 2009. Un’infanzia difficile con un padre mai conosciuto e un passato da centrocampista (il suo idolo è Steven Gerrard), Maignan non è mai riuscito a scendere in campo con la prima squadra dei parigini. Nel 2015 l’approdo al Lille, prima alle spalle di Enyeama, poi si conquista nel 2017 una maglia da titolare che non mollerà più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Inizia l’era Maignan: Donnarumma ai saluti

191 centimetri, grande prestanza fisica, portiere molto agile, abilissimo nelle uscite e, grazie al suo passato da centrocampista, bravissimo con i piedi. Tutte doti che hanno convinto il Milan e che il ragazzo ha mostrato anche contro i rossoneri in occasione del doppio confronto nella fase a gironi dell’Europa League. Le stagioni con i ‘Dogues’ sono state talmente convincenti da portare Deschamps ad inserirlo in pianta stabile tra i convocati della nazionale francese. Alle spalle dei veterani Lloris e Mandanda, il futuro è tutto suo. E questa stagione è arrivata la ciliegina sulla torta: l’esordio in nazionale contro l’Ucraina in ottobre e la vittoria in Ligue 1 proprio ai danni di quel Psg che non ha mai avuto il coraggio di lanciarlo a difesa della propria porta. Premiato come miglior portiere del campionato è ora pronto a vestire i colori rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo raggiunto: ora è tempo di rinnovo

Al Milan ritroverà Leao, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Lille per una stagione, ma anche Zlatan Ibrahimovic. E proprio con lo svedese risale un simpatico aneddoto ai tempi del Psg: Maignan era portiere della seconda squadra e in occasione di un allenamento con la prima squadra, ebbe un alterco proprio con Ibra. I due però si chiarirono in spogliatoio e si scambiarono parole di stima. Ora sono pronti a ritrovarsi. Per lui è già pronta la maglia numero 16, che nei paesi francofoni è il numero dei portieri. Lo stesso numero che ha indossato in questi anni a Lille. In casa rossonera è già libera, ora aspetta solo lui.