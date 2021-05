Il Barcellona tenta Gigio Donnarumma, che preferirebbe restare al Milan se domenica arriverà la qualificazione in Champions League

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora un’incognita. La trattativa per il suo rinnovo col Milan è congelata da settimane e, probabilmente, vivrà uno snodo decisivo domenica sera. Se i rossoneri dovessero riuscire in extremis a conservare il posto Champions, le chances di vedere il portiere ancora a Milano aumenterebbero a dismisura.

Il legame del napoletano col club, al netto delle difficoltà contrattuali, esiste da sempre e il suo desiderio di giocare la massima competizione continentale nella squadra in cui è cresciuto e per la quale fa il tifo da bambino, avrebbe la meglio. Se il Milan dovesse chiudere fuori dalle prime quattro, però, il panorama cambierebbe molto. E, a quel punto, Donnarumma potrebbe iniziare seriamente a valutare i club che gli offrono di giocare finalmente da protagonista in Champions, nella quale non ha nemmeno ancora esordito.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Turci: “Donnarumma, situazione paradossale”

Calciomercato Milan, perché Donnarumma è perfetto per il Barcellona

La Juventus lo tenta da mesi, ma l’idea di passare ai rivali dei rossoneri non lo ha ancora convinto. Per dribblare polemiche e malumori sarebbe molto più semplice accettare una grande avventura all’estero. E qui entra in gioco il Barcellona. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle scorse settimane Mino Raiola ha parlato della situazione del portiere con Joan Laporta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I due hanno un rapporto ottimo dai tempi di Ibrahimovic e l’operazione sarebbe perfetta per la spending review che deve operare il club culé. Ter Stegen, a 29 anni, è uno dei pochi calciatori azulgrana con grandi richieste sul mercato: cedere il tedesco a cifre importanti e sostituirlo con Donnarumma ‘gratis’ sarebbe un colpaccio. I catalani ci pensano seriamente e seguiranno con particolare interesse ciò che accadrà domenica sera. Pronti ad accelerare già dalla settimana prossima.