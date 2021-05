Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Svolta Raiola: lo offre alla big

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere non poco in sede di calciomercato. Mino Raiola offre il calciatore alla big: gli scenari

Gianluigi Donnarumma è molto chiacchierato da diversi mesi, nell’ottica di un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato. Il portiere italiano, infatti, si avvicina ormai, giorno dopo giorno, alla scadenza e non ha sciolto le riserve sul suo futuro che resta assolutamente in bilico. Da mesi, si parla, infatti, del possibile rinnovo con il Milan, ma nonostante la sua volontà sembri quella di legarsi ancora ai colori rossoneri, la fumata bianca non è mai arrivata. I rumors sul trasferimento del portiere vanno avanti ormai da mesi e non si placano circa il possibile addio a parametro zero.

L’accordo con Mino Raiola non c’è, alla luce delle altissime richieste dell’agente per chiudere la trattativa. Ma anche sulla durata del contratto, nonostante il possibile inserimento di una clausola rescissoria, la dirigenza sembra avere idee diverse dall’entourage del calciatore. Che intanto resta in bilico, anche in attesa di un finale di stagione che potrebbe regalare al Milan il tanto atteso ritorno in Champions League. A breve, anche questo dubbio verrà sciolto e potrebbe avere ricadute dirette sul futuro del portiere, in scadenza di contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, Calhanoglu e il Qatar: gli ultimi sviluppi

Calciomercato Milan, Raiola offre Donnarumma al Barcellona: effetto domino in porta

Intanto, gli interessamenti per un portiere con le sue qualità e le sue prospettive di certo non possono mancare in sede di calciomercato. Secondo quanto riporta ‘AS’, Mino Raiola avrebbe offerto Donnarumma al Barcellona. Una pista sicuramente interessante quella che porta ai blaugrana e che potrebbe avere ricadute dirette anche sul futuro di Marc-André ter Stegen.

Se l’estremo difensore del Milan dovesse davvero sbarcare in Spagna, allora proprio ter Stegen finirebbe sul mercato, in un effetto domino internazionale per la porta che potrebbe spostare due dei migliori interpreti del ruolo. Un intreccio che si muove sulla regia di Mino Raiola e che dovrà attendere, però, gli esiti del finale di stagione. Di certo, Donnarumma a parametro zero al Barcellona è una pista da tenere in considerazione nelle prossime settimane. In attesa di verificare se sarà Champions League o no per il Milan di Pioli.