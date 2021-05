Calciomercato Milan, Calhanoglu-Al Duhail: tetto massimo ingaggio 5 mln

Ieri si è parlato di una presunta offerta dell’Al Duhail, club in cui milita Benatia, per Hakan Calhanoglu: ecco come stanno le cose

Nonostante la trattativa vada avanti da diversi mesi, la fumata bianca tarda ad arrivare: stiamo parlando del prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza il 30 giugno prossimo, tra Hakan Calhanoglu e il Milan. Tra il numero 10 e il club rossonero c’è distanza e le indiscrezioni sul suo futuro non mancano. In Serie A, si è parlato molto di un possibile approdo a parametro zero alla Juventus, società da sempre molto attenta a questo tipo di operazione. Nel frattempo, però, ieri si è parlato di una offerta, molto importante dal punto di vista economico, da parte dell’Al Duhail, club dove milita anche l’ex bianconero Mehdi Benatia. Un affare da 8 milioni di euro a stagione, per tre anni, più 8 milioni alla firma dell’accordo: un totale di 32 milioni di euro. Ma dal Qatar arrivano notizie diverse.

Calciomercato Milan, Calhanoglu e l’Al Duhail: la situazione

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Qatar, appare difficile ipotizzare offerte di questa portata. Il budget dell’Al Duhail è stato modificato e, allo stato attuale, ha un tetto massimo di 5 milioni di euro netti per gli ingaggi per contratti su base triennale. E, soprattutto, i club qatarioti non sono disposti a pagare incentivi alla firma di accordi. Resta, in ogni caso, il forte interesse per Calhanoglu, ma non sono programmati, ad oggi, incontri con l’entourage del fantasista della Nazionale turca. Domenica si giocherà l’ultima partita della stagione e molte matasse si dipaneranno nelle prossime settimane, compresa quella che riguarda l’ex Bayer Leverkusen.