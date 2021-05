Amine Adli piace al Milan: i rossoneri, però, sono una sola delle squadre che ha manifestato interesse per il talento del Tolosa

Amine Adli è stato unanimemente definito il rookie della Ligue 2, il miglior giocatore della seconda divisione francese che sta trascinando il Tolosa alla ricerca del ritorno nella Serie A transalpina a suon di gol e prestazioni. Come è facile intuire dalle sue heat map, Adli svaria su tutto il fronte offensivo e puoi giocare sia in un attacco a due che in un attacco a tre o anche alle spalle di una prima punta. Giocatore che piace per tecnica, per qualità ed anche per anagrafe essendo un classe 2000.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Adli-Milan: contatti, ma non ci sono state offerte

Si è parlato di un interessamento del Milan per Adli: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, da parte dell’area scouting del club rossonero è stato manifestato interesse per le performance messa in luce, senza, però, andare oltre per il momento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Torna in Italia: colpo dalla Spagna!

Ci sono tanti altri club in Francia e in giro nei principali campionati europei che hanno fatto lo stesso percorso del Milan, raccogliendo anche informazioni sul calciatore senza affondare il colpo. Tra gli altri club che hanno manifestato interesse ci sono l’Olympique Marsiglia, il Bayer Leverkusen ed il Borussia Monchengladbach.