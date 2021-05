Franco Vazquez può tornare in Serie A. Milan e Atalanta pronte a sfidarsi per l’ex Palermo, che in estate lascerà il Siviglia a parametro zero

Sembra poterci essere l’Italia nel futuro di Franco Vazquez. Il trequartista lascerà il Siviglia al termine della stagione ed è pronto a tornare a giocare in Serie A. L’ex Palermo è seguito da diverse squadre: nell’ultimo periodo il suo nome è stato accostato con forza a Sampdoria, Fiorentina e soprattutto Lazio ma dalla Spagna arrivano novità importanti legate alla nuova possibile destinazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, Vazquez sarebbe un’idea anche di Milan e Atalanta. Il desiderio di giocare in Europa potrebbe dunque far spingere l’italo-argentino a scegliere uno dei due club lombardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post-Calhanoglu: le idee di Maldini

Calciomercato Milan e Atalanta, futuro in dubbio per Ilicic e Calhanoglu

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Vlahovic allo scoperto sul futuro: “Io meglio di Ibra perché…”

E’ evidente che il futuro di Vazquez è strettamente legato a quello di altri due trequartisti. Il Milan non sa ancora cosa farà Hakan Calhanoglu. Il turco ha ricevuto una ricchissima offerta dal Qatar ma una decisione verrà presa solo nei prossimi giorni, una volta terminato il campionato. Tra i tanti profili che piacciono ai rossoneri, che devono fare i conti anche con il possibile addio di Brahim Diaz, c’è certamente Ilicic. L’attaccante sloveno, anche lui ex Palermo, non sembra più al centro del progetto Atalanta e non è un caso che anche ieri non sia partito titolare. Un addio del classe 1988, potrebbe dunque aprire le porte dell’Atalanta a Franco Vazquez.