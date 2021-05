Milan vigile sul mercato e a caccia di alternative per il post-Calhanoglu nel caso in cui il turco non dovesse rinnovare

Prima il campo e poi il mercato. Tornare in Champions League per il Milan sarebbe fondamentale. Conquistare la qualificazione in Champions è al momento la priorità del club rossonero, che ha sciupato contro il Cagliari un prezioso match-ball. Intanto però il club rossonero guarda anche al mercato. In particolare le grandi incognite riguardano Donnarumma e Calhanoglu. I due ancora non hanno rinnovato, il contratto scadrà a fine stagione e non è escluso che senza Champions League possano dire addio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, derby col Milan: nuovo bomber per Conte

Calciomercato Milan, tre nomi per il post-Calhanoglu

Il futuro di Calhanoglu appare sempre più in bilico. La richiesta del turco è giudicata troppo elevata dal Milan e la Juventus potrebbe approfittarne. Attenzione però all’ipotesi estera, in particolare all’offerta dell’Al-Duhail. Secondo ‘Sky Sport’ il club rossonero starebbe sondando già diversi terreni come alternative al turco. Una porta a Josip Ilicic dell’Atalanta, anche se la dirigenza e la proprietà in particolare, preferirebbe puntare su profili più giovani. Uno è quello di Adli del Tolosa, con i rossoneri che avrebbero già avviato i primi contatti. L’altro è un nome che il Milan ha già in casa. Si tratta di Brahim Diaz, che come ha già riferito Calciomercato.it, ha conquistato l’ambiente rossonero, che spera di poterlo confermare anche nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Svolta Belotti: addio Torino, ecco il suo futuro

Oltre a Calhanoglu, il Milan sulla trequarti potrebbe perdere anche Castillejo, che a differenza del turco non ha il contratto in scadenza, ma è sul mercato. Chi ha invece il contratto in scadenza è Donnarumma, il cui futuro potrebbe dipendere dalla qualificazione in Champions League. Nel frattempo il Milan si sarebbe cautelato con Maignan del Lille, che però piace pure alla Roma.