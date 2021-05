Calciomercato Milan, occhi in Francia per il reparto offensivo: baby nel mirino

Milan, nel mirino il giovane Adli del Tolosa, eletto miglior giocatore della Ligue 2: su di lui anche Bayer Leverkusen e Olympique Marsiglia

In attesa di capire se nella prossima stagione il Milan giocherà in Champions League oppure in Europa League, il club rossonero continua a sondare il terreno in chiave mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Al momento la priorità resta chiaramente il campo, con l’obiettivo Champions, poi toccherà al mercato e in particolare ai rinnovi contrattuali di Donnarumma e Calhanoglu. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, occhi a Tolosa: piace Adli

Gli scout rossoneri continuano comunque ad essere vigili e attivi. Il progetto Milan continua a basarsi su profili giovani e futuribili e il mercato francese resta uno dei più sondati. In questo senso dalla Francia ecco spuntare un nuovo profilo. Stando infatti a quanto riferito da ‘Footmercato’, il Milan sarebbe particolarmente interessato ad Amine Adli del Tolosa. Seconda punta in grado di giostrare su tutto il fronte d’attacco, anche come trequartista, Adli è un mancino classe 2000 di origini marocchine, premiato come miglior giocatore della Ligue 2, la Serie B francese.

Giocatore particolarmente tecnico, il Tolosa lo valuta già 15 milioni di euro. Una cifra certamente importante per un ragazzo che in Ligue 1 ha collezionato solo quattro presenze nella scorsa stagione. Tanti sarebbero i club che hanno messo gli occhi sul ragazzo, ma il Milan è uno tra gli acquirenti più papabili. I rossoneri, insieme a Olympique Marsiglia e Bayer Leverkusen sono le squadre maggiormente interessate e avrebbero già raggiunto un’intesa con il calciatore. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Oltralpe, sarebbero già state inviate offerte al club biancoviola, che però non sembra intenzionato ad abbassare le proprie pretese.