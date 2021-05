CMIT TV | Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | "Via in ogni caso"

Gianluigi Donnarumma ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il portiere potrebbe lasciare il Milan

Il Milan affronterà l’Atalanta domenica prossima, ai rossoneri servirà la vittoria al Gewiss Stadium se la Juventus dovesse battere il Bologna. L’obiettivo è la qualificazione in Champions League, ma Paolo Maldini deve anche risolvere alcune situazioni legate al mercato. Nello specifico, sono in bilico alcuni calciatori chiave della squadra di Stefano Pioli. Tra questi, c’è Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Nel corso della trasmissione ‘Calciomercato Show‘, in onda su CMIT TV, Damiano ‘Er Faina’ Coccia ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo proprio il rinnovo di Donnarumma.

CMIT TV, Er Faina: “Donnarumma via dal Milan”

Di seguito, le parole di Damiano ‘Er Faina’ Coccia ai microfoni di ‘CMIT TV‘: “Donnarumma lascerà il Milan con o senza Champions League. A me hanno riferito così. Ho provato a rompere le scatole al mio amico Raiola, mi ha detto che mi chiama domani. Per vie traverse so che Donnarumma andrà via comunque”. Per il Milan si tratterebbe di un duro colpo, soprattutto se il portiere italiano dovesse accordarsi con la Juventus.