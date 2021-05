Il calciomercato Inter e il calciomercato Milan si intrecciano su un attaccante. Marotta vuole vincere il derby per regalarlo a Conte

L’Inter potrebbe rivoluzionare completamente il reparto offensivo nella prossima stagione. L’incontro tra il presidente Zhang e la dirigenza al termine della stagione sarà decisivo per capire i piani futuri. La speranza di Marotta e Conte, così come di tutti i tifosi nerazzurri, è quella di riuscire a confermare tutti i big. E quindi ripartire dalla ‘LuLa’: Lukaku e Lautaro Martinez. A lasciare la Pinetina, a quel punto, potrebbe essere Sanchez: il cileno vuole giocare con più continuità ed il suo alto ingaggio spinge il club di Viale della Liberazione a cederlo. Discorso simile per il giovane Pinamonti, poco impiegato e che potrebbe finire in qualche scambio.

Calciomercato Inter, erede Sanchez | Nome nuovo: fissato il prezzo

In entrata, invece, si registra una nuova pista seguita da Marotta e Ausilio. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’Inter sta provando a sorpassare il Milan nella corsa a Paul Mukairu. Come anticipato nei mesi scorsi, Maldini è sulle tracce dell’attaccante nigeriano classe 2000 che sta attirando l’interesse di diversi top club in tutta Europa per le sue prestazioni con la maglia dell’Anderlecht. Il club belga potrebbe riscattarlo dall’Antalyaspor per 3 milioni di euro per poi cederlo ai meneghini per più del doppio: il prezzo è infatti stato fissato a 7,5 milioni. Una cifra che l’Inter potrebbe permettersi proprio con l’addio di Sanchez.