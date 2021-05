Calciomercato Inter, il destino di un big ‘legato’ a Conte

Calciomercato Inter, un big nerazzurro valuta il suo futuro anche sulla base di quello di Antonio Conte: gli scenari

Ultimi giorni di una stagione che ha condotto l’Inter al ritorno alla vittoria dello scudetto dopo undici anni, quindi sarà il momento delle valutazioni sul futuro. Concluse le mosse da parte di Zhang per stabilizzare la situazione societaria, si procederà al summit tra il numero uno e Conte per capire se proseguire insieme. Il tecnico vuole garanzie sulla competitività dei nerazzurri anche per la prossima stagione, non è entusiasta del regime di ‘austerity’ che si prospetta, ma, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, è già contento di sapere che uno dei big sembra intoccabile sul mercato.

Calciomercato Inter, Conte in bilico e Lukaku riflette

Si parla di Lukaku, che in queste due stagioni nerazzurre ha trovato continuità di rendimento e una simbiosi con il tecnico molto profonda. Il giocatore, a sua volta, vorrebbe proseguire con l’allenatore dello scudetto. Per il momento, non intenderebbe comunque lasciare Milano e rispettare il suo contrario, ma certo, in caso di addio di chi l’ha fortemente voluto e gli ha messo in mano le chiavi della squadra, qualcosa nel suo stato d’animo potrebbe anche cambiare.