Calciomercato Inter, giorni cruciali per i nerazzurri: Zhang sta per siglare l’accordo per il maxi finanziamento con il fondo Oaktree

Dopo la festa scudetto, è il momento di programmare il futuro per l’Inter. La prima mossa, quella attesa da tempo, sta per essere messa a segno dal presidente Zhang, che è a un passo dall’ottenere il maxi finanziamento dal fondo americano Oaktree. Una operazione con la cifra che negli ultimi giorni, stando al ‘Corriere dello Sport’, è lievitata fino a 300 milioni. Per l’arrivo dei fondi, si parla di ore, al massimo di qualche giorno.

Operazione fondamentale per il futuro del club anche oltre l’immissione di liquidità direttamente nelle casse della società. Un’altra parte della cifra (circa 30 milioni) infatti servirà per rilevare il famoso 31% in mano a Lion Rock. Oaktree diventerà dunque socio dell’Inter tramite un aumento di capitale e potrebbe, a lungo andare, finire con l’acquisire il club, se Suning non onorasse gli impegni presi. Risolta la questione, sarà poi il momento dell’incontro tra Zhang e Conte per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme.