Calciomercato Inter, addio Conte e Marotta

L’Inter deve pianificare il futuro tra questioni societarie e quelle legate al calciomercato. Arriva un nuovo annuncio che vede al centro Antonio Conte e Giuseppe Marotta

L’Inter si trova a un nuovo bivio della sua storia. I nerazzurri sono riusciti a conquistare il diciannovesimo scudetto, ma le questioni societarie restano sullo sfondo, come successo per tutta la stagione. Suning è alla ricerca di nuovi soci e investitori: nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, sta sempre più prendendo piede l’ipotesi legata all’ingresso di Oaktree in società. Nonostante il trionfo in campionato dopo undici anni, i nerazzurri dovranno risolvere a stretto giro di posta le questioni legate alla liquidità e alle prospettive con Zhang e Suning.

Intanto continuano a circolare voci preoccupanti sul futuro dei principali interpreti del successo nerazzurro. Beppe Marotta, negli ultimi anni, ha svolto un lavoro egregio e Antonio Conte in panchina ha dato una vera e propria svolta dal punto di vista del gioco e della consapevolezza alla squadra. Entrambi aspettano di verificare quali siano le reali prospettive societarie e le ricadute dirette sul calciomercato, sui piani per l’Inter. Non mancano, però, gli scenari sul loro futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, futuro Conte e Marotta: scenario preoccupante

Le prospettive in casa Inter, alla luce dei problemi societari, continuano a destare grande apprensione. A tal proposito, si è esposto Stefano Donati. Il noto giornalista e presentatore sportivo, attraverso il suo profilo Twitter, ha comunicato uno scenario decisamente preoccupante per i tifosi e la società nerazzurra: “Arrivano notizie di smobilitazione da casa Inter“, esordisce Donati. “Conte e Marotta sono preoccupati e pronti a lasciare. Zhang dovrà dare delle risposte, ma, se i soldi non ci sono, sarà complicato fare promesse per il futuro”.

Insomma, occorre far chiarezza sul futuro in casa Inter, in modo da blindare anche due come Conte e Marotta che sono stati assolutamente essenziali per il successo ottenuto quest’anno in campionato. Sono giorni decisivi per il presente e il futuro del club.