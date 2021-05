Inter, Oaktree-Suning verso la chiusura: i tempi | Il piano per Conte

L’Inter è arrivata a un nuovo bivio cruciale della sua storia. La nuova svolta in società e per Suning è ora a un passo: le ultime novità

Il futuro dell’Inter passa dal possibile ingresso in società di nuovi investitori. I nerazzurri hanno conquistato in questa stagione il diciannovesimo scudetto, ma non senza problemi societari sullo sfondo. Suning, infatti, ha subito particolarmente la crisi economica e la mancanza di fondi. Il mercato di gennaio è trascorso praticamente a costo zero e da mesi gli attuali proprietari sono alla ricerca di nuovi investitori che possano dare linfa alle casse nerazzurre.

In attesa di capire quali potrebbero essere i riflessi diretti in ottica calciomercato e in dirigenza, ora la questione societaria entra nel vivo. Sono molti i fondi che negli ultimi mesi si sono interessati all’ingresso nella società nerazzurra, su tutti BC Partners, ma la spinta finale non è mai arrivata. Negli ultimi giorni, Bain Capital sembrava aver preso il sopravvento, ma ora un nuovo nome è pronto a entrare in società: si tratta di Oaktree. Ecco tutti gli ultimi dettagli sulla trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Inter, in dirittura d’arrivo la trattativa tra Oaktree e Suning: i dettagli

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, la trattativa tra l’Inter e Oaktree è giunta agli ultimi passi. L’obiettivo è chiudere in tempi brevi l’affare, entro venerdì, e allo stesso tempo Zhang è in contatto diretto con Yang Yang, capo della acquisizioni di Suning. Oaktree dovrebbe garantire il prestito da 250 milioni tanto cercato da Suning e allo stesso tempo sarebbe disposta all’acquisizione del 31%, attualmente in mano a LionRock.

Il buon esito della trattativa avrebbe ricadute immediate anche in ottica mercato. Sarebbe una garanzia per i conti e permetterebbe, dunque, la permanenza di Antonio Conte. A quel punto, il tecnico chiederebbe il sacrificio di trattenere tutti i maggiori big in rosa, cedendo, invece, coloro che non sono ritenuti funzionali al progetto nerazzurro. In tal senso, la strategia è sempre più promuovere giovani promettenti come seconde linee, ringiovanendo ulteriormente il gruppo. Ora, però, la testa è totalmente proiettata sulle questioni societarie: Oaktree è sempre più vicino.