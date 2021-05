Oltre ad Antonio Conte, al progetto che Zhang dimostrerà di voler impostare, è legato anche il futuro di Marotta, Ausilio e gli altri dirigenti

Sono settimane decisive per l’Inter, a partire dal prestito da circa 200 milioni che sembra in dirittura d’arrivo verso Suning. Il consiglio federale in programma oggi potrà poi dare un’altra idea precisa del prossimo futuro, dal momento che si parlerà di scadenze e slittamenti, oltre che di taglio stipendi. Non solo, perché anche a livello tecnico e dirigenziale saranno giorni di colloqui fondamentali tra Zhang e Conte. I due si incontreranno, poi il tecnico deciderà il suo futuro, verosimilmente la prossima settimana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Zhang jr vorrebbe avere anche qualche argomento in più per convincere l’ex ct con i soldi in arrivo dai fondi, anche se è ancora da stabilire il vincitore e le relative condizioni, tra Bain Capital e Oaktree. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, la priorità di Conte è l’Inter ma ci deve essere un percorso condiviso. Ovvero, si può puntare a una qualificazione alla Champions ‘abbassando’ l’asticella ma con una programmazione precisa a lungo termine e non vivendo alla giornata. Un discorso che vale anche per i dirigenti dell’area tecnica: Marotta, Ausilio, Baccin hanno tutti il contratto in scadenza nel 2022. Tutti quanti aspettano di sapere quale sarà il progetto e non è escluso che, in caso di dubbi o perplessità, anche loro potrebbero prendere strade differenti.