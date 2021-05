Calciomercato Inter, addio Conte

Il futuro di Conte potrebbe essere lontano dall’Inter: il tecnico salentino avrebbe deciso di lasciare il club e dovrà comunicarlo a Zhang

Domenica alle 15 si concluderà il campionato dei nerazzurri, che termineranno la stagione con la vittoria dello scudetto. Un traguardo molto importante e che mancava da oltre dieci anni e che ha avuto un grande artefice: Antonio Conte. Il tecnico salentino in due anni ha prima colmato il gap con la Juventus, arrivando ad un solo punto dai bianconeri nella scorsa stagione, e poi lo ha creato in proprio favore. Mentre la sua ex squadra domenica dovrà sperare in passo falso di una tra Milan e Napoli per entrare in Champions League, all’Inter verrà consegnato il trofeo di campioni d’Italia. Dopo aver sollevato la coppa, però, Antonio Conte potrebbe salutare il club meneghino: in questo senso, arrivano importanti aggiornamenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Momblano: “Conte ha deciso che lascerà l’Inter. Lo comunicherà a Zhang”

Antenne dritte su quello che potrebbe essere il futuro di Conte. Luca Momblano nel corso di ‘Juventibus’, infatti, ha dichiarato: “Conte ha deciso che lascerà l’Inter, lo comunicherà a Zhang prima di domenica”. Sarebbe una decisione già presa, quindi, dal tecnico salentino: evidentemente non sarebbe rimasto soddisfatto dalle garanzie e dai piani della proprietà per il prossimo mercato. L’addio dell’uomo che ha costruito lo scudetto di quest’anno potrebbe scatenare un effetto domino anche sulle altre squadre.

La Juventus, infatti, continua ad essere alla ricerca del prossimo allenatore. Come raccontato su Calciomercato.it in questi giorni, i bianconeri avrebbero avuto importanti endorsement su Gattuso. Continua, inoltre, il rebus legato ad Allegri: il tecnico livornese sarebbe ambito anche dal Real Madrid. In caso di addio di Conte, ovviamente i nerazzurri dovranno correre ai ripari e cercare un nuovo allenatore ed i rapporti tra Marotta e Allegri sono noti ormai da molto tempo. Insomma, anche l’Inter potrebbe prendere parte al valzer delle panchine che coinvolgerà molte squadre della Serie A. Al momento, l’unico club ad avere una certezza riguardo il tecnico per la prossima stagione è proprio la Roma con Mourinho.