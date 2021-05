Gattuso piace sempre più alla Juve: c’è, però, una concorrenza importante. Fiorentina in prima fila nel silenzio di De Laurentiis

Non è stato sufficiente neppure il trionfo di Firenze per ricevere già solo una richiesta di dialogo sulla permanenza. Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis continuano ad avere un rapporto cordiale, anche allegro negli spogliatoi, connotato da grande serenità e correttezza. Non c’è, però, da parte del presidente partenopeo quello scatto verso l’allenatore per il rinnovo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il patron azzurro continua a non sollevare l’argomento del rinnovo contrattuale. L’ultimo atto risale al gennaio scorso quando il pool legale di Rino Gattuso predispose gli ultimi atti per quello che sembrava, all’epoca, un passaggio scontato. Da lì, silenzio sull’argomento. L’allenatore aspetterà ancora pochi giorni, quelli che lo separano dal termine del campionato per comprendere se ci possa essere questo step da parte del presidente azzurro. Ad oggi, infatti, ha raccolto numerosi interessamenti nei suoi confronti: non ha voluto, però, chiudere con nessun club.

Gattuso: Fiorentina avanti, ma la Juve c’è

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Fiorentina ha esplicitato a Rino Gattuso, anche nelle ultime ore, che rappresenta il primo obiettivo assoluto per la panchina viola per la prossima stagione. Il tecnico calabrese si è preso ancora un po’ di tempo. Come più volte vi abbiamo raccontato, le trattative sono molto avanti e si è già discusso della composizione dell’organico per la prossima stagione.

Non è, però, una novità che Gattuso piaccia alla Juventus. Secondo sempre quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i colloqui tra i vertici bianconeri e l’entourage di Gattuso capitanato da Jorge Mendes hanno condotto alla definizione del seguente quadro. Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane continuano ad essere i profili principali sui quali la Juventus sta lavorando. Ci sono 3 profili sui quali, però, la Juventus continua a porre la sua attenzione. Si tratta dello stesso Gattuso, di Simone Inzaghi e di Sinisa Mihajlovic.

Qualora Allegri e Zidane non dovessero approdare sulla panchina bianconera, allora Gattuso è in vantaggio sugli altri due candidati. Questo abbrivio nasce dalle consultazioni svolte da Andrea Agnelli: calibri da 90 come Marcello Lippi o gli stessi senatori del gruppo Juve hanno indicato in Gattuso l’alternativa migliore ai profili top seguiti in prima istanza.

Giusto ribadire che siamo nella settimana decisiva per comprendere se le estremamente residuali scienze di Andrea Pirlo di restare sulla panchina bianconera si concretizzino attraverso la vittoria della Coppa Italia e l’approdo in Champions League. Quindi, per Gattuso si tratta di un vantaggio importante in ottica Juventus: in diversi endorsement pare abbiano instradato Agnelli verso l’attuale tecnico del Napoli in uno scenario assolutamente imprevedibile fino a qualche settimana fa.