La situazione all’Inter è grave e la conferma, ammesso che servisse, arriva dall’intervista infuocata di Tullio Tinti, agente di Bastoni ma anche di Ranocchia e Darmian, al Corriere dello Sport, dopo quella che aveva rilasciato a Calciomercato.it successivamente alla vittoria dello scudetto. Tinti è storicamente molto legato al club nerazzurro, per questo le sue a dir poco accese dichiarazioni – su Bastoni ha lanciato un vero e proprio aut aut a Zhang – sono la prova provata che il momento è davvero delicato.

CMI.IT – Inter, il ‘problema’ di Suning. Da Conte ai big: il futuro è incerto

Pandemia a parte, il vero problema di Suning è e sarà nella gestione ordinaria del club dato l’input, anzi il diktat del Governo cinese: basta investimenti fuori dal Paese e in un settore, come il calcio, non strategico. Ecco perché il prestito, un altro, da Oaktree o Bain Capital servirebbe a far respirare le casse solo per qualche mese e ad ottemperare alle scadenze, in primis quelle imminenti del 31 maggio. Per mandare avanti la baracca, a meno di un nuovo dietrofront dalla Cina, è quindi più che mai concreta la possibilità di una cessione importante. Ciò a maggior ragione diventasse più arduo del previsto il piano ‘tagli’ (da 20-30 milioni) dei calciatori con ingaggio alto (vedi Vidal, ma pure Sanchez) e non così indispensabili. Ad oggi nessuno dei big, che al pari degli altri hanno risposto picche alla richiesta di rinuncia delle mensilità di novembre e dicembre già peraltro posticipate, è e può essere ritenuto intoccabile. Sarà quindi il mercato a decidere, nel caso, chi andrà via.

Capitolo Conte: oggi è difficile sbilanciarsi sulla sua decisione in merito alla permanenza o meno della panchina nerazzurra, al di là del contratto – che comunque non è un dettaglio – in scadenza fra un anno e da 12 milioni netti. Decisivo sarà il vertice con Steven Zhang a fine stagione o anche prima, comunque a breve. Di certo, come raccolto da Calciomercato.it, il tecnico è molto scontento e scioccato di quello che sta accadendo (l’annullamento della conferenza un segnale in tal senso), di una situazione che non fa intravedere alcun futuro (la cessione del club rimane al momento l’unica via di fuga) e che si sta gestendo male anche sul piano mediatico.