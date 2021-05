Oggi a Milano l’assemblea della Lega Serie A dove si è discusso di diritti tv ma anche del tema Superlega

Superlega, diritti tv e non solo. Tanti argomenti caldi all’ordine del giorno nell’assemblea di Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. Oltre a Massimo Ferrero, mai banale soprattutto sulla questione cessione della Samp, all’uscita ha parlato anche Beppe Marotta. Ecco le parole dell’ad dell’Inter e consigliere federale ai cronisti presenti, tra cui quello di Calciomercato.it: “Abbiamo affrontato tematiche varie in clima di grande cordialità, alla luce di un’analisi dello scenario del calcio italiano in relazione a quello europeo. La conclusione è estremamente positiva e conciliativa su tutti quegli aspetti che potevano aver precedentemente generato contrasto”.

Tradotto? “Il discorso Superlega è stato schiviato e accantonato, si guarda al futuro, che è di grande difficoltà, ma tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per poter trovare un modello di sostenibilità generale. Taglio stipendi? È una variabile che incide molto nell’economia del bilancio di un club italiano”. In sostanza, la Juventus ha fatto un passo indietro dalla Superlega? “Gli aspetti giuridici non mi competono, il tema è stato affrontato e superato in un clima di grande cordialità tra tutti”.