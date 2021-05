Calciomercato.it ha parlato in esclusiva con Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, tre giocatori dell’Inter fresca di scudetto







Tra i protagonisti dello scudetto dell’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Nonostante la giovane età, e grazie a doti fisiche e tecniche non comuni in altri difensori così giovani, il ragazzo nativo di Casalmaggiore si è preso subito un ruolo da protagonista nella squadra di Antonio Conte e nel gioco della stessa, potendo far leva su un mancino sopraffino, più da centrocampista che da centrale di difesa.

“Alessandro è sulla buona strada per poter diventare un grande campione – ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it Tullio Tinti, agente del numero 95 nerazzurro – Sta facendo quello che io mi aspettavo, perché lo conosco da bambino: ha qualità tecniche, personalità e tutti i comportamenti giusti. E’ un bravo ragazzo, ha un futuro roseo davanti a sé. Quanto è stato importante Conte nella sua crescita? Tantissimo, ha molti meriti – ha risposto Tinti – Ma Conte lo è stato per l’ascesa di tutta l’Inter, della quale è stato il condottiero. Dopo l’anno al Parma disse che lo voleva tenere con sé all’Inter perché ci credeva molto. D’Aversa (allenatore dei ducali oggi e al tempo, ndr), suo amico, gliene aveva parlato bene, dicendo che si trattava di un ragazzo con grande futuro e grandi prospettive”.

Calciomercato Inter, Tinti a CM.IT: “Accordo da tempo per il rinnovo di Bastoni, ecco cosa manca. Darmian spera nell’Europeo e Ranocchia…”

Bastoni è ambito dai grandi club europei, ma il suo futuro a meno di sorprese sarà ancora all’Inter: “Con Marotta e Ausilio ho già trovato da tempo un accordo per il rinnovo del contratto (fino probabilmente a giugno 2024, ndr), adesso attendiamo delle risposte dalla proprietà. Il calciatore vuole rimanere all’Inter, della quale è tifoso. L’intesa non è stata ancora ratificata proprio perché la proprietà, fino ad oggi, è stata assente. Il presidente Zhang è tornato a Milano proprio per far chiarezza su tutto”.

Non solo Bastoni, della scuderia di Tullio Tinti fanno parte anche Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, altri due calciatori che hanno dato un gran contributo alla conquista dello scudetto. Il primo ha anche realizzato 4 gol, di questi due ‘pesanti’ contro Cagliari e Verona: “Il problema di Matteo è che è un italiano… In Italia si guarda sempre gli stranieri, lui è stato sottovalutato. Personalmente, come lui ne vorrei avere cento: sempre propositivo, col sorriso, fa il suo in campo sempre. E’ un giocatore forte, in allenamento è il primo a tirare il gruppo ed è un ragazzo spettacolare. Noi italiani dovremmo valorizzare i nostri, invece spesso andiamo a prendere dei giocatori all’estero che non sono più bravi di quelli che abbiamo noi. Se spera in una chiamata da Mancini per l’Europeo? Matteo ci spera ancora e penso che sia anche legittimo – ha risposto Tinti a Calciomercato.it – Ha giocato tanto facendo benissimo nella squadra che ha vinto lo scudetto, credo sia giusto tener conto di quel che è accaduto nel campionato, bisogna guardare al presente. Sono sicuro che Mancini, persona che sa di calcio, di questo ne terrà conto”.

Chiosa su Ranocchia, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa e che nello spogliatoio ha ricoperto e ricopre un ruolo prezioso: “Poteva andar via a gennaio, ma è voluto rimanere perché era convinto di poter vincere il suo primo scudetto dopo dieci anni. Anche Conte ha voluto che restasse”. Tinti non esclude la permanenza all’Inter di Ranocchia, come noto in scadenza a giugno: “Non ci sono giocatori che vogliono andare via dall’Inter, compreso Andrea. Con la società non ne abbiamo ancora parlato, ma ad oggi non si può escludere la possibilità che possa restare in nerazzurro“.