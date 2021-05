Sempre più incerto il futuro alla guida dell’Inter di Antonio Conte. In caso d’addio, il club campione d’Italia potrebbe pensare a Gattuso in panchina

Gran movimento sulle panchine della Serie A. Il valzer degli allenatori catalizzerà l’attenzione nella primissima parte del mercato: tra questi resta in bilico anche il futuro di Antonio Conte, nonostante il trionfo scudetto con l’Inter. L’ex Ct della Nazionale vuole garanzie da Zhang, negli ultimi mesi alle prese nel risolvere la difficile situazione economica del club nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, settimana cruciale | Conte pronto all’incontro con Zhang

Inter, Momblano svela: “Conte via, tra i candidati c’è Gattuso”

Nei prossimi giorni è atteso il vertice tra il numero uno interista e Conte per delineare il destino del mister leccese e le strategie del club neo-campione d’Italia per la prossima stagione. Un faccia a faccia decisivo per le sorti e la permanenza a Milano del tecnico, che per il momento ha dribblato le domande scomode del giornalisti nelle ultime uscite in campionato della squadra. L’Ad Marotta si è mostrato fiducioso sulla conferma di Conte, anche se Luca Momblano getta delle ombre minacciose sulla prosecuzione del rapporto tra l’ex Ct e il sodalizio di Suning: “Antonio Conte ha deciso di lasciare l’Inter. Comunicherà la sua decisione a Zhang entro domenica – ha svelato il giornalista a ‘Juventibus’ – Da quello che mi hanno detto, Conte ha già preso la sua decisione. Secondo il suo ragionamento non ci sono le condizioni per proseguire il rapporto con l’Inter. Se Conte va via, Gattuso è uno dei candidati a sostituirlo”.

Il possibile addio di Conte all’Inter si intreccerebbe con quello di Gennaro Gattuso, al capolinea della sua avventura al Napoli e nel mirino della Fiorentina (in pole) oltre alle sirene che portano alla Juventus per il dopo Pirlo e alla Lazio in caso di separazione die biancocelesti con Simone Inzaghi.