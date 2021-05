Si prospetta una settimana fondamentale in casa Inter nell’ottica del finanziamento su cui è al lavoro il club. Poi spazio a Zhang e Conte

L’Inter non è riuscita ad andare oltre un KO per 2-3 in casa della Juventus ieri pomeriggio, lasciando quindi una speranza ai bianconeri nella corsa Champions. Amaro in bocca per Antonio Conte e i suoi che avrebbero voluto proseguire la striscia di vittorie anche allo ‘Stadium’ contro gli eterni rivali. La partita contro i nove volte di fila campioni d’Italia è però già alle spalle, con la dirigenza nerazzurra che torna a lavorare alacremente sul prossimo futuro della squadra. La settimana entrante sarà infatti cruciale per ciò che concerne il finanziamento dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, settimana decisiva: dal finanziamento all’incontro tra Conte e Zhang

Come sottolineato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la prossima è una settimana cruciale perchè quella in cui l’Inter deve chiudere il finanziamento. Nelle casse nerazzurre arriveranno 200 dei 250 milioni complessivi dell’affare attraverso Great Horizon. Va inoltre definito il perimetro dell’operazione complessiva, e le clausole che legheranno il club di Suning al fondo. Qualora tutto si dovesse concludere entro metà settimana, è quindi possibile un incontro per parlare del futuro tra Conte e Zhang già prima della partita contro l’Udinese. Un faccia a faccia tra presidente e allenatore, che non sarà una replica di Villa Bellini. Il tecnico nel caso vorrebbe una doppia risposta: la prima riguardante la capacità dell’Inter di essere ancora in grado di vincere, e la seconda relativa al non rivivere difficoltà di gestione come nell’annata che sta per concludersi.

Se invece l’ok per il finanziamento dovesse slittare più avanti allora è possibile che il confronto Zhang-Conte avvenga subito dopo la fine del campionato.